Spoorwegovergang Haren iets langer dicht vanwege gladde sporen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De spoorwegovergang nabij station Haren is door spoorbeheerder ProRail aangepast vanwege gladde sporen. Door de aanpassing gaan de overwegen iets eerder dicht dan gebruikelijk.

In de herfst kunnen vallende bladeren van bomen rond het spoor hinder veroorzaken. De bladeren, de regen en de roestdeeltjes zorgen voor een soort pulp die aan het spoor blijft plakken. Dit zorgt voor gladheid waardoor treinen uit kunnen glijden en hun remweg langer kan zijn. Eén van de maatregelen die genomen wordt om de veiligheid te optimaliseren is het aanpassen van spoorwegovergangen. Zodra een trein het station binnen komt rijden sluit de overweg achter het station sneller dan anders. Mocht een trein doorglijden dan kunnen er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Behalve in Haren zijn ook spoorwegovergangen in Driebergen-Zeist, Baarn, Bunnik, Den Dolder, Dalfsen en Wierden aangepast.

Ondertussen probeert ProRail ook om de gladde sporen te voorkomen. Zo worden bomen en struiken preventief gesnoeid. ProRail maakt daarbij gebruik van een Bomenmonitor, die uit een enorme hoeveelheid bomendata bestaat en die vertelt wanneer welke boom langs het spoor hun blad verliezen. Ook worden er op diverse plekken hekken geplaatst om daarmee te voorkomen dat bladeren op het spoor terecht kunnen komen. Daarnaast wordt het middel sandite ingezet. Dit is een gel bestaande uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel. De gel wordt vanuit een trein op het spoor gesmeerd waardoor een trein meer grip heeft.

In onderstaand filmpje legt ProRail de maatregelen uit: