Isabel (15) maakt armbandjes voor borstkankerpatiënten Martini Ziekenhuis

Foto via Martini Ziekenhuis

Ter gelegenheid van de landelijke borstkankermaand krijgt elke patiënt, die een behandeling voor borstkanker ondergaat in het Martini Ziekenhuis, een armbandje aangeboden. De armbandjes zijn gemaakt door de vijftienjarige Isabel Stuiver.

“Doordat mijn moeder bij het Martini Borstcentrum werkt, hoor ik thuis wel eens iets over de soms zware behandelingen die patiënten moeten ondergaan”, vertelt Isabel op de website van het ziekenhuis. “Ik vind het een mooi idee iets positiefs bij te dragen in de vorm van een armbandje dat ik zelf heb gemaakt.”

Het armbandje heeft vrolijke kleuren en er zijn hartjes in verwerkt. “Dat heb ik bewust zo gekozen”, vervolgt Isabel. “Het is iets vrolijks in een verdrietige tijd. Ik hoop dat patiënten er steun uithalen.”