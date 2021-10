Diverse bekeuringen en inbeslagname van snorfiets bij controle in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een jonge snorfietser heeft vrijdagavond voor de derde keer in een jaar tijd een bekeuring gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten van het Team Verkeer wilden hun dienst afsluiten toen ze nog even langs een tankstation aan de Zuiderweg in Hoogkerk reden om hun surveillanceauto vol te tanken. Bij het tankstation kwamen ze de jonge snorfietser tegen. Agenten haalden het kenteken door hun systeem en ontdekten dat de snorfiets niet verzekerd was. Bij een verdere controle bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben, en dat het al de derde keer in een jaar tijd was dat hij hiervoor bekeurd werd.

De persoon op wiens naam het voertuig staat geregistreerd was ook aanwezig. Hij kreeg een bekeuring voor het laten rijden van een snorfiets op de openbare weg zonder de verplichte verzekering. Voor de eigenaar was het de tweede bekeuring in drie maanden voor het rijden zonder verzekering. De snorfiets is door agenten in beslag genomen. Op het politiebureau werd het voertuig op de rollerbank gezet. Daar bleek de snorfiets 41 kilometer per uur te kunnen, terwijl maximaal 25 is toegestaan. De agenten hebben daarom ook een WOK-status, Wachten Op Keuring, aan het voertuig gehangen.

View this post on Instagram A post shared by Politie Team Verkeer NN (@politie_teamverkeer_nn)