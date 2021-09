Verdachte supermarktmoord Hoogkerk ook vervolgd voor geweld in gevangenis

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het Openbaar Ministerie gaat de 24-jarige verdachte van de moord op de 14-jarige Dinant Paré uit Hoogkerk ook vervolgen voor een ander geweldsincident. Het OM maakte de nieuwe aanklacht dinsdagmiddag bekend, tijdens een pro formazitting.

Volgens RTV Noord en DvhN wordt de 24-jarige Stadjer ook verdacht van een geweldincident in een gevangenis in Zaandam. Wat er precies is gebeurd bij dit incident, heeft het OM niet bekend gemaakt.

De verdachte wordt deze maand nog naar het Pieter Baan Centrum gebracht voor een psychiatrische evaluatie. Het politieonderzoek naar de moord in de supermarkt in Hoogkerk is zo goed als afgerond.

Naast de moord en het geweldsincident in Zaandam wordt de 24-jarige verdachte ook vervolgd voor een reeks andere misdrijven, waaronder vernielingen en winkeldiefstallen.

Het steekincident met dodelijke afloop in Hoogkerk vond op 6 juni van dit jaar plaats. Vlak na het dodelijk steekincident werd de 24-jarige Stadjer aangehouden. De man is een bekende van zowel de politie als de hulpverleningsinstanties. De steekpartij maakte een hoop indruk in Hoogkerk. De voorgevel van de supermarkt veranderde in zeer korte tijd in een bloemenzee. Een aantal dagen na de dodelijke steekpartij werd er een stille tocht gehouden voor de overleden tiener.