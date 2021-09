Verdachte moord op 14-jarige Dinant had veel meer op zijn kerfstok

nieuws

rechtbank

De man die op 6 juni in Hoogkerk de 14-jarige Dinant Paré doodstak, wordt verdacht van een groot aantal andere strafbare feiten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het slachtoffer werd die dag bij de ingang van een supermarkt in Hoogkerk zonder aanleiding neergestoken en overleed ter plaatse. De 24-jarige verdachte B.J. werd enkele uren later even verderop ingerekend. Het tweetal kende elkaar niet. Bij de rechtbank in Groningen dient volgende week een voorbereidende zitting over de moord.

De verdachte had een week na de fatale steekpartij voor de politierechter in Groningen moeten staan vanwege vijftien strafbare feiten eerder dit jaar. waaronder vernielingen van auto’s, winkeldiefstallen en overtreding van toegangsverboden. De verdachte was bekend bij meerdere hulpverleningsinstanties.