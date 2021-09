Overleden persoon gevonden bij Zaagmuldersbrug in Stad

In het Oosterhamrikkanaal bij de Zaagmuldersbrug is dinsdagmiddag het lichaam van een overleden persoon gevonden.

Het lichaam van de overleden persoon werd rond 16.00 uur aangetroffen. De politie is aanwezig en doet inmiddels onderzoek. Ook de Forensische Opsporing komt ter plaatse om onderzoek te doen.

De politie kan op dit moment niet meer informatie geven.

Omstreeks 16:00 uur is er een overleden persoon aangetroffen in het water nabij de Zaagmuldersbrug in #Groningen. De identiteit is onbekend. De politie is er plaatse en doet onderzoek. Ook de Forensische Opsporing komt ter plaatse. Meer informatie is er nu niet bekend.

