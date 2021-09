Nunë en Davit protesteren bij IND in Den Haag: “We hebben onze stem laten horen”

nieuws

Foto: Edwin Westra

Nunë, Davit en hun familie hebben donderdagmiddag actiegevoerd bij de IND in Den Haag. De kinderen dreigen te worden uitgezet naar Armenië.

Voor de actie werkten ze samen met Layan en Karam, Syrische kinderen die samen met hun moeder uitgezet dreigen te worden naar Marokko. Zo hoopten ze nog meer mensen te bereiken. “Het is goed gegaan,” vertelt Edwin Westra. Hij hoort bij de Nederlandse familie van de Groningse Nunë en Davit. “We zaten vanaf 12:00 uur met ongeveer 30 man voor de IND. We hadden ook een groot spandoek waarop we de IND vroegen om te kijken naar de menselijke maat. De kinderen horen hier, ze moeten hier blijven. De actie trok wel wat bekijks, we hebben denk ik wel wat aandacht weten te krijgen.” De actie werd rond 14:00 gestaakt toen ze werden weggestuurd door de politie. Reactie van de IND hebben ze nog niet. “Maar ik ben er wel van overtuigd dat ze het hebben meegekregen. We hebben onze stem kunnen laten horen, maar nu wachten we op de stem van de IND.”

Spannende tijd

Davit en Nunë werden allebei in Nederland geboren, maar hun ouders vluchtten in 2010 uit Armenië. Afgelopen december hoorden ze dat hun aanvraag voor de kinderpardonregeling definitief werd afgewezen en ze dus worden uitgezet naar een land waar ze nog nooit zijn geweest. Sindsdien voert de familie actie om de kinderen hier te houden. Op donderdag 30 september wordt de zaak behandeld in de rechtbank. Het is daarom een spannende tijd voor de hele familie. “Het is heel heftig, een pittige tijd. Je wil dit niet, maar je moet iets doen. Nunë en Davit kunnen geen kind meer zijn. Dat is heel pijnlijk om te zien,” zegt Westra.

Protest

Komende donderdag, 23 september, gaat de familie om 19:00 uur protesteren op de Grote Markt. Ze hopen dat zo veel mogelijk mensen ze daar komen ondersteunen. Daarnaast hebben ze nog 8000 handtekeningen nodig voor hun petitie, om die op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nune&Davit geen PARDON?! (@nunedavit)