KHN verliest kort geding; sluiting nachtclubs om middernacht blijft gehandhaafd

Foto via pxfuel.com

De vordering van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de coronamaatregelen voor nachtclubs en discotheken is vrijdagochtend afgewezen door de rechtbank in Den Haag. Dat betekent het demissionaire kabinet door kan werken aan de nieuwe coronaregels, die op 25 september aanstaande ingaan.

KHN eiste dat bij de versoepelingen van 25 september 2021 nachtclubs en discotheken open kunnen onder dezelfde voorwaarden als de overige horeca, evenementen, theaters, bioscopen en concertzalen. Met een verplichte sluiting van 00.00u blijven clubs en discotheken feitelijk gesloten, zo stelde de KHN. Daarom eiste de branchevereniging voor de horeca dat de nachtclubs weer zonder openingstijden mogen openen vanaf de 25ste.

Volgens de rechtbank is was het politieke besluitvormingsproces over versoepelingen van de maatregelen, op het moment van de behandeling van deze zaak (14 september), nog niet afgerond. De voorzieningsrechter stelt dat KHN wil er wordt ingegrepen in dit politieke besluitvormingsproces, door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien. Maar de voorzieningenrechter is niet bevoegd om zo’n wetgevingsbevel te geven.

Het kort geding werd al aangespannen op 13 augustus, toen het demissionaire kabinet aankondigde dat de meeste coronamaatregelen op 20 september zouden verdwijnen. Enige tijd later werden deze versoepelingen met vijf dagen uitgesteld.

Afgelopen dinsdag maakte het Kabinet bekend dat veel coronamaatregelen versoepeld of afgeschaft gaan worden per 25 september. Ook nachtclubs en discotheken mogen hun deuren weer openen, maar dan wel met corona-toegangsbewijzen en een sluitingstijd op middernacht.