Scooterrijder loopt mogelijk dwarslaesie op bij illegale straatrace op Manchesterweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Manchesterweg op industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk is zondagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt de politie.

In de omgeving van de Manchesterweg vond een illegale straatrace plaats. Daar waren zo’n vijftig jongeren bij aanwezig. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van een ongeluk. “Toen wij ter plaatse kwamen scheurden een aantal scooters er vandoor”, schrijft de politie. “Uiteindelijk werden wij geconfronteerd met één slachtoffer op de grond.” Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarbij werd er gebruik gemaakt van een wervelplank. “Mogelijk heeft het slachtoffer een dwarslaesie opgelopen. De persoon is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. “Het vreemde was dat de andere bestuurder niet meer aanwezig was, en dat er uiteindelijk een verhaal werd opgehangen dat de bestuurder onderuit was gegaan. Tevens waren de sporen gewist en waren de voertuigen verwijderd. Op deze manier konden wij geen onderzoek doen naar de toedracht. Dit is helaas in het nadeel van het slachtoffer.”