Meldingen van Ierse klusjesmannen actief in Stad

In verschillende buurtgroepen in de stad Groningen wordt de afgelopen dagen melding gemaakt van Ierse klusjesmannen die actief zijn.

Meldingen komen onder andere uit De Held, Lewenborg en De Hunze. “Afgelopen woensdag of donderdag is er iemand bij mij aan de deur geweest”, schrijft een inwoonster van De Held in de wijkgroep. “Er werd gevraagd of de tegels in mijn tuin ook met een hogedrukreiniger schoongemaakt mochten worden. Het ging om een jongen met een Iers accent, had geen identiteitsbewijs bij zich maar had wel een map in zijn handen.” Een inwoner van De Hunze meldt dat er vorige week in haar omgeving drie mannen actief waren met een hogedrukreiniger. Zij reden in een wit busje met een Engels kenteken.

Ierse klusjesmannen

Afgelopen week meldde Het Parool dat er in Nederland zeker 120 mensen slachtoffer zijn geworden van de Irish Travellers. In totaal werden deze slachtoffers voor meer dan 1,7 miljoen euro opgelicht. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger, maar wordt er uit schaamte geen aangifte gedaan. De klusjesmannen bellen voornamelijk aan bij ouderen en kwetsbaren en overtuigen hen om een simpele klus aan het huis uit te voeren. Bijvoorbeeld het schoonspuiten van de gevel of de tegels in de tuin. Eenmaal aan het werk vertellen ze dat er grote problemen met het huis zijn, bijvoorbeeld met het dak. Tegen betaling van een fors bedrag zeggen ze dit te kunnen verhelpen. Echter, eenmaal betaald, verdwijnen ze uit beeld.

Acht verdachten opgepakt

De oplichtingspraktijken spelen al zo’n tien jaar. In het voorjaar van 2017 waarschuwde de Groningse politie al voor de Ierse klusjesmannen nadat zij op verschillende plekken in de stad hadden toegeslagen. In de zomer van vorig jaar waren ze actief in Noord-Drenthe en Oost-Groningen. Onlangs zijn er in deze zaak acht verdachten aangehouden. Tegen twee anderen loopt een Europees arrestatiebevel. Vanwege de aanhoudingen was de verwachting dat de groep zich wat gedeisd zou gaan houden, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.