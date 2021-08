Automobilist rijdt met 170 kilometer per uur over A7 en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

foto: Andries Oord

De bestuurder van een SUV is zondagochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te snel over de A7 reed. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten stonden met een lasergun te controleren nabij industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk. De bestuurder van de Range Rover werd gelaserd met een snelheid van 170 kilometer per uur. Na correctie bleef er 164 kilometer per uur over. Op de weg is een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur toegestaan. Dit betekent dat er sprake was van een overschrijding van 64 kilometer per uur. Hierop hebben agenten het rijbewijs van de bestuurder, een 28-jarige man uit Friesland, ingenomen.

Naast dat de bestuurder niet verder mocht rijden, heeft hij ook een bekeuring gekregen voor de snelheidsovertreding.