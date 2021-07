Huizenprijzen in Groningen blijven stijgen, maar aantal verkopen daalt

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

In het tweede kwartaal van 2021 zijn de gemiddelde huizenprijzen in de provincie Groningen gestegen met ruim veertien procent, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten heeft gebracht.

Stijging in Groningen ligt boven Nederlands gemiddelde

Met een stijging van 14,3 procent nemen de huizenprijzen in Groningen sneller toe dan het Nederlandse gemiddelde van dertien procent. De stijging in de provincie is de op vier na hoogste van Nederland. Flevoland spant de kroon met 16,8 procent hogere woningprijzen. In Utrecht stegen de huizenprijzen met 12,2 procent, de minst snelle stijger van het land.

Daling aantal verkopen

Het aantal transacties van huizen daalde juist in onze provincie. Met 7,8 procent is Groningen de op één na snelste daler van Nederland. Alleen in Overijssel daalde het aantal verkopen sneller. Groningen staat met de daling in het aantal verkochte huizen ver boven het Nederlandse gemiddelde van 3,9 procent.