Er kan weer gezwommen worden in de Hoornseplas, negatief zwemadvies opgeheven

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het negatieve zwemadvies dat sinds vorige week gold voor de Hoornseplas is woensdag ingetrokken. Volgens de website zwemwater.nl kan er weer op een veilige manier gezwommen worden.

Sinds vorige week gold er een negatief advies omdat er zwemmersjeuk was geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat het niet om zwemmersjeuk maar om de eikenprocessierups gaat. Bij zowel zwemmersjeuk als de eikenprocessierups kunnen mensen rode bultjes op hun lichaam krijgen. Verschillende mensen hebben hier melding van gemaakt waardoor er een negatief zwemadvies kwam. Nu blijkt echter dat het water schoon is. De borden die vorige week bij de Hoornseplas werden geplaatst worden zo snel mogelijk weer weggehaald.

Op andere plekken in de gemeente is het nog wel oppassen. Zo geldt er een negatief zwemadvies voor De Lijte bij de Meerweg vanwege blauwalgen. Blauwalgen zijn ook aangetroffen in de recreatieplas bij Kardinge. Daarom geldt voor dit recreatiewater ook een negatief zwemadvies.

