Doelman Sergio Padt speelt voorlopig tweede viool bij Bulgaarse kampioen

Foto: Sportphotoagency.com *Jurrien Timber* of Ajax, *Sergio Padt* of FC Groningen

De overgang van voormalig FC Groningen doelman Sergio Padt naar de Bulgaarse landskampioen Ludogorets is nog geen succes.

Ludogorets is actief in de voorrondes van de Champions League en Padt hoopte vooraf dat hij het doel zou verdedigen. Maar zowel als in de eerste voorronde als in de tweede woensdagavond tegen Mura (0-0) hield Padt de reservebank warm. Ook in de met 4-0 gewonnen wedstrijd om de Bulgaarse supercup tegen CSKA Sofia speelde Padt niet.

De Kroatische doelman Kristijan Kahlina krijgt tot nu toe de voorkeur bij Ludogorets. Bij FC Groningen speelde Padt zeven seizoenen en was hij wel steeds een vaste waarde. Padt zei dat hij aan een nieuw avontuur toe was en tekende begin dit jaar bij Ludogorets.