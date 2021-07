De hele zomer schaken aan het Gedempte Zuiderdiep

Proeflokaal Hooghoudt aan het Zuiderdiep organiseert ook dit jaar weer Zomerschaken. Elke woensdagavond nemen schakers het tegen elkaar op tijdens een toernooi.

‘Iedereen die een paard van een loper kan onderscheiden is welkom.’ vertelt organisator en eigenaar van Proeflokaal Hooghoudt, Maarten Roorda. Aan het toernooi doen per avond ongeveer dertig schakers mee. Per spel krijgt elke schaker twintig minuten de tijd om de koning van de tegenstander mat te zetten.

Grootmeester Sipke Ernst kwam ook een kijkje nemen. ‘Ik ben al 33 jaar aan het schaken en door veel potjes te winnen ben ik uiteindelijk grootmeester geworden.’ zegt Ernst.

Tot 1 september kan er elke woensdagavond geschaakt worden.