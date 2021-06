Politie zoekt getuigen en camerabeelden van dodelijke steekpartij bij supermarkt Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van de dodelijke steekpartij, die zondagmiddag plaatsvond bij een supermarkt in Hoogkerk. De politie is daarnaast specifiek op zoek naar camerabeelden die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.

Bij het steekincident bij de supermarkt aan de Zuiderweg kwam een veertienjarige jongen uit Hoogkerk om het leven. Een 23-jarige man uit de stad Groningen is kort na het steekincident aangehouden als verdachte. Hij zit in beperkingen.

De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk, zo stelt de politie maandagmiddag. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

Slachtofferhulp

Voor de vele mensen die tijdens dit incident in en om de supermarkt aanwezig is slachtofferhulp beschikbaar. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0900-0101.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Mensen die belangrijke informatie nog niet met de politie hebben gedeeld, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem bellen kan ook, via telefoonnummer 0800-7000.

Daarnaast is de politie op zoek naar mensen die relevante camerabeelden hebben van het incident. Deze kunnen gedeeld worden via de website van de politie.