Nieuwe waterstoftankstation geopend in Stad, met nieuwe waterstofbussen voor Qbuzz

Foto: Miranda Drenth namens OV-Bureau Groningen Drenthe

Gedeputeerde Fleur Gräper verrichte vrijdagochtend de opening van het nieuwe waterstoftankstation op de busstalling van Qbuzz aan de Peizerweg. Tegelijkertijd presenteerde het OV-bureau twintig nieuwe waterstofbussen, die ingezet gaan worden in Groningen en Drenthe.

Het nieuwe waterstoftankstation is meteen één van de grootste in Europa. Het heeft twee vulpunten, waardoor een bus in minder dan tien minuten volgetankt kan worden. Shell heeft het waterstof-vulpunt gebouwd en levert de groene waterstof die er getankt kan worden. “We gebruiken hier groen gecertificeerde waterstof, totdat we zelf groene waterstof kunnen produceren”, aldus Lisa Montanari, Commercial Manager Waterstof bij Shell.

De inzet van deze twintig bussen op waterstof betekent een sterke toename van het gebruik van de brandstof in Noord-Nederland. De waterstofbussen kunnen worden ingezet op de langere routes in het streekvervoer waar een elektrische bus met batterijen niet altijd geschikt is. “Vandaag is weer een grote stap, of beter gezegd een grote sprong, gemaakt in de invoering van groene waterstof als opvolger van fossiele brandstoffen zoals dieselolie en aardgas”, zo stelt Gedeputeerde Gräper. “ Waterstof werkt, waterstof wordt normaal en wordt de toekomst van Noord-Nederland”.

Het OV-bureau wil het aantal bussen op waterstof de komende jaren verder uitbreiden, zo stelt Wilko Mol, directeur van het OV-bureau: “We willen heel graag ook een aantal Qliners op waterstof laten rijden. Er zijn alleen nog geen touringcars die op waterstof rijden. Het zou mooi zijn als we in Groningen ook de primeur hebben van de eerste waterstof-touringcar die echt grote afstanden op één dag rijdt. Dan is 800 kilometer per dag geen uitzondering.”