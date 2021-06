Mensen geboren in 1992 kunnen vaccinatieafspraak maken

nieuws

Foto: James Gathany en Judy Schmidt via Pixnio

Mensen die geboren zijn in 1992 kunnen sinds zaterdag 10.00 uur een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

In totaal gaat het om ruim 229.000 mensen die in 1992 geboren zijn. Zij krijgen een vaccinatie met het Pfizer- of Moderna-vaccin. De verwachting is dat zij op 15 juni een uitnodigingsbrief op de deurmat kunnen verwachten. Een afspraak kan echter nu al gemaakt worden. Dit kan op deze website. Mocht het niet lukken om online een afspraak te maken dan adviseert het RIVM om gebruik te maken van een andere browser of om het cachegeheugen leeg te maken en cookies te verwijderen.

Het vaccinatieprogramma in Nederland is de afgelopen weken flink op stoom gekomen. Minister De Jonge verwacht dat op zaterdag de twaalf miljoenste prik gezet kan gaan worden.