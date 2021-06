In Groningen ontwikkeld plantenras kan voor Europese onafhankelijkheid van soja zorgen

nieuws

Europa kan, dankzij de kweek van een speciale variant van Andes Lupine, onafhankelijk worden van soja-import. Dit blijkt uit het onderzoek van Rob van Haren, lector Circulaire Bioeconomie aan de Hanzehogeschool Groningen. Donderdag werden de onderzoeksresultaten naar het gewas gepresenteerd.

Nederland importeert jaarlijks 4,3 miljard kilogram soja uit landen zoals Brazilië, waarvan meer van 80% voor veevoer gebruikt wordt. Dit is niet alleen inefficiënt door het importeren, het heeft ook een enorme impact op de landen waar de soja verbouwd wordt, waaronder het kappen en branden van regenwoud.

De Andes Lupine kan daarentegen in een Europees klimaat worden verbouwd, zowel in Noord- als in Zuid-Europa. Europa kan hierdoor minder afhankelijk van soja-import worden. De plant is rijk in eiwit (45%) en olie (20%) en bevat zelfs een hoger percentage aan eiwitten dan soja. Uit de plant kunnen voedselproducten, veevoer, huidverzorging, cosmetica en zelfs houtlijm van de Andes Lupine gemaakt worden. De oliën uit de zaden kunnen in voedingsmiddelen zoals margarine worden gebruikt; van de eiwitten kan yoghurt, melk en kaas worden gemaakt.