GGD Groningen: “Aantal besmettingen in onze regio blijft dalen”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal nieuwe besmettingen in de regio Groningen blijft dalen. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 344 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen in onze regio blijft dalen en de besmettingsgraad ligt in onze regio nu op 59 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 89 per 100.000 inwoners”, schrijft de GGD. “Het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 14 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners blijft op het inschalingsniveau ‘zorgelijk’. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in Groningen 37.687 personen positief getest.

Ruim een derde van de Groningers heeft een eerste prik gekregen

In de afgelopen week zijn er door de GGD 35.865 vaccinaties gezet. “Dit aantal is lager vanwege het wegvallen van het Janssen-vaccin uit de vaccinatiecampagne. Bijna 35 % van de Groningers heeft een eerste prik van een GGD gekregen en bijna 18% is volledig gevaccineerd door een GGD. De opkomst voor tenminste één corona-vaccinatie bij 65-plussers is in alle gemeenten in de provincie Groningen boven de 85%. In totaal zijn er in Groningen 271.641 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.

Aantal besmettingen bij jongeren toegenomen

Uit de besmettingscijfers van de afgelopen week blijkt dat het aantal besmettingen bij jongeren is toegenomen. Waar het besmettingspercentage in de groep van 0 tot 14 jaar vorige week op 16% lag is dit nu 22%. In de groep 15 tot 19 jaar was het vorige week 13% en is het nu 12%. Ook een afname in de groep 20 tot 29 jaar. Vorige week stond het besmettingspercentage op 23%, nu is dat 19%. In de categorie 30 tot 65 jaar gaat het om 43% en in de groep ouder dan 65 jaar om 3%.

Meeste besmettingen in Veendam

Uit de cijfers blijkt dat in de afgelopen week de meeste nieuwe besmettingen in Veendam werden aangetroffen. Daar gaat het om 142 gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Pekela gaat het om 115, Oldambt 92, Westerwolde 86 en Het Hogeland 77.

Afname aantal coronatesten

In de afgelopen week werden er in de provincie Groningen 8.455 personen getest op corona. Van hen kregen er 368 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 4,4 procent. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week gedaald. In de week voorafgaand werden er nog 9.715 testen afgenomen. Ook landelijk is er de afgelopen weken een daling van het aantal afgenomen testen.