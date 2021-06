Aanhangwagen kantelt bij verkeersongeluk nabij Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de N372 nabij Hoogkerk is woensdagmiddag een aanhangwagen gekanteld. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De automobilist was onderweg vanuit Peizermade richting Hoogkerk. Vermoedelijk is er te snel door een bocht gereden, waardoor de lading in de aanhangwagen is gaan schuiven. Deze lading was niet gezekerd. Hierdoor is de aanhangwagen gekanteld. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel ontstond er schade.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs E achter B. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt. Ook mocht de bestuurder niet verder rijden.