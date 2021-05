Studenten delen iftar-maaltijden uit: “Iedereen wil steentje bijdragen”

Zo’n 250 maaltijdpakketten werden dinsdagmiddag uitgedeeld bij de moskee op het Floresplein. De maaltijden zijn speciaal voor iftar, de eerste maaltijd die moslims eten na een dag vasten tijdens de ramadan.

Normaal is iftar een moment om gezellig bij elkaar te komen, maar door de coronamaatregelen is dat moeilijk. De Islamitische studentenvereniging Deen besloot de maaltijden daarom uit te delen aan mensen die het niet breed hebben, en alle andere mensen die een maaltijd wilden. “De maand ramadan gaat niet alleen om niet eten in de middag, maar ook over aan je medemensen denken,” vertelt Zakaria Boujatouy. “Daarom delen wij deze pakketten uit aan iedereen die wil. Benodigden, maar ook gewoon mensen die iets lekkers willen eten.”

Ziëd Fargi is het daar mee eens. “Ik denk dat het belangrijk is om elkaar op te zoeken, vooral in deze moeilijke tijden. Tijdens de ramadan wordt dat ook extra aangemoedigd. Het mooie is dat het ook in samenwerking is met allemaal partijen: de lokale supermarkt, de lokale groenteboer en een lieve buurvrouw. Iedereen wil zijn steentje bijdragen en je ziet dat dat in tijden van corona nog sterker is dan voorheen.”