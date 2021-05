Online Groninger Wetenschapsquiz met Ben Feringa in jury

nieuws

Waarom blozen we eigenlijk? Waar sloeg de meteoriet in die de dinosauriërs uitroeide? En hoe is de Martinitoren gebouwd? Dat zijn vragen die deelnemers op maandag 31 mei kunnen verwachten tijdens de eerste Groninger Wetenschapsquiz.

De Quiz wordt georganiseerd door Studium Generale, het Ben Feringa Fonds en Forum Groningen. Volgens de organisatie wordt het geen ‘flauwe spelshow’, maar een pittige quiz vol opvallende kwesties en doordenkertjes uit diverse wetenschapsgebieden.

De quiz vindt online plaats van 20.00 tot 22.00 uur. Reserveren kan via de website van Studium Generale en is gratis.