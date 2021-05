Mogelijk antitankmijn gevonden in Reitdiep bij Plantsoenbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij werkzaamheden in het Reitdiep is men zaterdagmiddag mogelijk gestuit op een antitankmijn. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan.

Volgens een woordvoerder van de politie is de vondst in de tweede helft van de middag gedaan. “Wat er precies aan de hand is, is onbekend. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is opgeroepen. Zij zullen naar Groningen komen om onderzoek te doen. Hoogstwaarschijnlijk kan er in het begin van de avond meer duidelijkheid worden gegeven.”

Volgens fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de vondst gedaan tijdens schoonmaakwerkzaamheden. “Ze varen met een boot door het Reitdiep om afval uit het water te halen. Daarbij is men mogelijk een explosief tegengekomen. De geruchten gaan dat het om een antitankmijn gaat. Uit voorzorg heeft men de hulpdiensten ingeschakeld.” Een deel van een trottoir aan de Wilhelminakade is afgesloten. Het doorgaande verkeer ondervindt geen hinder.