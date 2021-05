Erik Nevland signeert zijn biografie in Groningen

nieuws

Foto: Erwin Otten

Erik Nevland, tussen 2004 en 2008 de spits van FC Groningen, is deze week terug in de stad. Hij komt vanuit Noorwegen om zijn biografie ‘Nevland’ te promoten.

Het boek, geschreven in samenwerking met Ferdi Delies, beschrijft het leven en de carrière van de in Groningen zeer geliefde spits. Donderdag, voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen FC Groningen en AZ, is via het YouTube-kanaal van de FC een voorbeschouwing van het duel te zien, met onder meer Nevland als gast.

Erik Nevland, inmiddels 43 jaar oud. stond als jonge speler enkele jaren onder contract bij Manchester United, maar wist daar niet door te breken. Hij keerde terug naar Noorwegen, speelde enkele jaren bij Viking FK en kwam vervolgens vier seizoenen voor FC Groningen uit. In 2008 verkaste hij weer naar Engeland, waar hij drie seizoenen speelde, alvorens bij Viking FK zijn carrière af te sluiten.

Nevland en Delles signeren het boek de komende dagen op diverse locaties, zoals bij het Hitachi Stadion, bij VV Omlandia in Ten Boer en bij boekhandel Godert Walter in de Nieuwe Ebbingestraat.