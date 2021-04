Zorgen bij viroloog Koopmans over drukte in parken en op straten

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Viroloog Marion Koopmans laat weten op Koningsdag met zorg gekeken te hebben naar de drukte in sommige steden en parken. Koopmans liet dit weten in een interview in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Koopmans, die tevens lid is van het Outbreak Management Team, liet weten dat grote bijeenkomsten zorgelijk zijn met het oog op de coronapandemie. “We zijn er echt nog niet”, vertelt Koopmans. “Het is begrijpelijk dat er wat ruimte moet zijn voor wat meer activiteiten, waar we kunnen ons niet heel veel permitteren.”

Risico

Volgens de virologe maakt het niet veel uit dat de drukte met name buiten was. “Buiten scheelt, maar buiten met heel veel hutjemutje is ook een risico. Hoe dichter bij elkaar, hoe groter de groepen en dan ook nog zingen. Dat is een zeker risico nemen.”

Noorderplantsoen

In Groningen was het op Koningsdag te druk in het Noorderplantsoen. De gemeente besloot om met hulp van Handhaving en politie halverwege de middag in te grijpen waarbij de speelweide werd ontruimd.