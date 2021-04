VAR hoofdrolspeler in nederlaag FC Groningen op bezoek bij PSV

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-0 verloren op bezoek bij PSV. In Eindhoven was het VAR Kevin Blom die een hoofdrol speelde in het duel dat beslist werd na een strafschop van Erna Zahavi.

Voordat de wedstrijd begon was er een indrukwekkende minuut stilte ter ere aan Willy van der Kuijlen, Mister PSV, die ons deze week is ontvallen. De wedstrijd werd gespeeld onder het toeziend oog van vier duizend Eindhovense supporters. Voor het eerst sinds september vorig jaar speelde de Trots van het Noorden weer een wedstrijd met publiek, zij het PSV-publiek. PSV was heer en meester in de eerste helft. Het waren Sergio Padt, de lat en Ko Itakura die achtereenvolgens redding brachten op grote kansen voor Malen, Gakpo en Sangare.

Het tweede bedrijf opende met een mogelijkheid voor El Messaoudi die na een goede voorzet van El Hankouri de paal trof. PSV was echter ook in de tweede helft de bovenliggende partij en creëerde veelvuldig kansen. Na 54 minuten dacht Eran Zahavi de score te openen voor de thuisploeg, de treffer was na conclaaf met de VAR echter afgekeurd aangezien de bal eerder in de aanval buiten de lijnen was geweest. Tien minuten later was het alsnog raak voor Zahavi nadat hij een strafschop kreeg wegens een handsbal van Wessel Dammers. De strafschop werd gegeven na alweer conclaaf met VAR Kevin Blom. In de zeventigste minuut dacht Cody Gakpo verdubbeld te hebben, was het niet dat de VAR wees op buitenspel van de aanvaller waarna scheidsrechter Manschot het doelpunt afkeurde. Beide ploegen kwamen niet meer tot een treffer. De eindstand: 1-0.

Door de nederlaag kan FC utrecht morgenmiddag bij een zege op bezoek bij FC Twente de zesde plaats overnemen van FC Groningen. Volgende week zondag trapt de ploeg van Danny Buijs om half drie in eigen huis af tegen Sparta.