Concert Douwe Bob: ‘Iedereen ging los en was aan het dansen’

Douwe Bob gaf op 14 april een concert in de Oosterpoort. Het concert behoort tot een reeks testevenementen van de Rijksoverheid. Er wordt getest hoe de cultuur-, sport- en recreatiesectoren veilig open kunnen met behulp van coronasneltests. Bijna 300 bezoekers hebben voor het eerst in maanden mogen genieten van een liveoptreden.

‘Het is meer dan een jaar geleden dat ik voor het laatst naar een concert ben geweest, veel te lang als je het mij vraagt’ zegt een van de bezoekers. ‘Ik ben niet eens enorm fan van Douwe Bob, maar ik vind concerten geweldig, dáárom ga ik’ zegt ze. ‘Ik wil graag even een biertje drinken en onder de mensen zijn’ zegt een andere.

‘Het was te gek om weer voor publiek te mogen spelen’ zegt Douwe Bob. ‘Ik vond het ook ontzettend spannend. Het is ruim een jaar geleden dat ik voor publiek heb gestaan en dat was wel weer even wennen’ zegt hij. ‘De Oosterpoort is mijn favoriete plek om op te treden. Het publiek is altijd goud’ aldus Douwe. ‘Ik vind het jammer dat we niet als afsluiter naar de kroeg kunnen, want als je ergens de kroeg in wilt dan is het hier wel’ zegt hij.

‘Het was een fantastisch optreden. Hiervoor neem ik de coronatest vooraf voor lief’ zegt een van de bezoekers. ‘Op het begin moest ik nog een beetje wennen. Op het einde merk je wel dat iedereen er zo lang op had gewacht. Er was enorm veel ontlading’ zegt een andere bezoeker. ‘Op het einde ging iedereen staan en dansen, dat was echt gaaf’ zegt nog een bezoeker