‘Pas eind volgende week een aanval op noordelijk hogedrukbastion’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

“Zo lang de hogedrukgebieden boven Noord-Europa krachtig blijven, gaat het voorlopig niet echt opwarmen.” Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende week. “Pas tegen het einde van de week of volgende weekend volgt er een aanval op het noordelijk hogedrukbastion.”

“Vrijdag is er eerst veel bewolking met slechts af en toe zon”, vervolgt Kamphuis. “In de middag klaart het breed op. Met 10 graden blijft het fris en de wind uit het noordwesten is matig.”

Eenzelfde beeld zal volgens Kamphuis in het weekend te zien zijn. “Zaterdagochtend is er veel bewolking, met in de middag meer zon. Het wordt 10 graden op zaterdagmiddag, maar de temperatuur daalt in nacht rond het vriespunt. Dan is er kans op zware grondvorst. Zondag begint ook met een aantal wolken, maar daarop volgen flinke zonnige perioden. Ook dan wordt het 10 graden en staat er een matige noordoostenwind.”

Op Koningsdag kunnen we, volgens Kamphuis, iets hogere temperaturen (van 12 of 13 graden) verwachten, maar daarna zakt de temperatuur opnieuw. “Pas tegen het einde van de week of volgende weekend volgt er een aanval op het noordelijk hogedrukbastion”, vervolgt Kamphuis. “Wanneer die aanval slaagt, kan warmere lucht vanuit het zuiden ons bereiken. Duidelijk is wel dat april zeer waarschijnlijk koud zal eindigen. Neerslag valt er de komende week niet of nauwelijks.”