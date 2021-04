“Komende dagen forse sneeuwbuien, vanaf zaterdag opnieuw kouder”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De weg naar mooi voorjaarsweer lijkt er voorlopig niet in te zitten. De komende dagen hebben we te maken met sneeuwbuien, vanaf zaterdag doet de temperatuur opnieuw een stapje terug. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Ik wil het weerbericht beginnen met een waarschuwing”, vertelt Kamphuis. “In de nacht naar dinsdag en dinsdagochtend is er grote kans op gladheid door sneeuw en bevriezing. Een waarschuwing dus voor mensen die de weg op moeten. Dinsdag overdag krijgen we te maken met af en toe een felle opklaring maar vallen er ook een aantal winterse buien. Tijdens deze buien moeten weggebruikers rekening houden met gladheid. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het 5 graden. In de nacht naar woensdag krijgen we te maken met forse sneeuwbuien die gevolgd worden door regen. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt.”

Op vrijdag 11 graden

“Woensdag zijn er opklaringen en nog een enkele winterse bui bij maximumtemperaturen die rond de 6 graden liggen. In de nacht naar donderdag opnieuw temperaturen rond het vriespunt. Donderdag en vrijdag valt er een enkel buitje, laat de zon zich af en toe zien. Op vrijdag is het met 11 graden ook een stuk zachter.

Na zaterdag koeler

“Op zaterdag neemt de kans op regen weer toe en doet het kwik opnieuw een stap terug. Het koele en wisselvallige weer houdt waarschijnlijk ook na het weekend voorlopig aan.”