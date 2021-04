Acht jaar cel geëist voor doodslag op restauranthouder in Hoogkerk

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De drie mannen die verdacht worden van het om het leven brengen van een Griekse restauranthouder in Hoogkerk hebben woensdag acht jaar celstraf tegen zich horen eisen.

De restauranthouder werd in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 augustus om het leven gebracht. Rond 03.45 uur trof de politie in de J.A. de Bree-Meijerstraat in Hoogkerk een zwaargewonde man. De 51-jarige man, die de eigenaar was van een Grieks restaurant in de Zwanestraat in de stad, kwam kort daarna te overlijden. De politie arresteerde drie verdachten. Het gaat om een vader en zoon van 51 en 24 jaar en een derde verdachte die 23 jaar oud is.

Op de zitting woensdag werd duidelijk dat het trio de Griekse restauranthouder met twee messteken in de rug heeft gedood. Uit de verklaringen is niet duidelijk geworden wie wat gedaan heeft. Volgens de Officier van Justitie is het ook niet nodig om dit te achterhalen omdat het handelen van de drie verdachten geleid heeft tot de dood. Er is sprake van medeplegen waarbij er bewust en nauw is samengewerkt. De confrontatie met het slachtoffer was voorbereid waarbij de verdachten zich bewapend hadden met messen en een ploertendoder.

Komende maandag wordt de zaak in de rechtbank voortgezet waarbij de advocaten van de verdachten hun pleidooi gaan houden.