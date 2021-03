Wisseling van de wacht in gemeenteraadsfractie GroenLinks

nieuws

Foto Henk Tammens. Stadhuis

Lieke Schoutens stopt eind deze maand als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Ze wordt opgevolgd door Petra Brouwer.

Schoutens krijgt een baan bij de veiligheidsregio als strategisch adviseur gaswinning en aardbevingen. Dat kan ze niet combineren met haar raadslidmaatschap. “Mijn nieuwe baan biedt mij de kans om me via een andere weg volledig in te zetten voor inwoners die de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning ondervinden”.

Haar opvolger Brouwer heeft al ervaring met het raadswerk. Ze zat in de vorige raadsperiode in de gemeenteraad en nam in de huidige periode de plek in van Ceciel Nieuwenhout toen die zwangerschapsverlof had. “Nederland verkeert in een wooncrisis die we moeten aanpakken,dus ik zal me vanuit de raad vooral inzetten voor sociale en betaalbare huur.”

Op 30 maart neemt Schoutens afscheid en gaat Brouwer de eed afleggen.