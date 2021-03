RuG digitaliseert 100.000 objecten uit haar academisch erfgoed

nieuws

Foto: Goffe Jensma / Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, is bezig om een omvangrijk deel van haar academisch erfgoed te digitaliseren. Uiteindelijk moeten zo’n 100.000 verschillende objecten online toegankelijk worden gemaakt.

Het digitaliseren is onderdeel van het project ‘Spotlight’. Het gaat onder andere om de eerste boeken van de Universiteitsbibliotheek, UB, uit de vijftiende en zestiende eeuw en de allereerste foto’s van hunebedden. Bij het digitaliseren krijgen de objecten een betere en uitgebreidere omschrijving. Op deze manier wordt de brede erfgoedcollectie van de universiteit wereldwijd toegankelijk gemaakt. “Dit is een heel rijke bron van informatie voor wetenschappers en geïnteresseerden van over de hele wereld”, zegt projectleider Wian Stienstra.

Eén van de deelprojecten is het digitaliseren en analyseren van Groninger boeken uit de periode vanaf de achttiende eeuw tot nu. Dit project wordt geleid door Goffe Jensma, hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de RuG. “Met dit project kunnen we een grote stap zetten in het onderzoek naar de ontwikkeling van het Gronings in al zijn variaties”, vertelt Jensma. “Bovendien kunnen we sprekers van het Gronings bij het project betrekken. Burgerwetenschap is van groot belang bij het onderzoek naar minderheidstalen.”

Het College van Bestuur van de RuG financiert het project met een investering van 700.000 euro. Het project loopt tot begin 2022. De collectie is online te bekijken via deze link.