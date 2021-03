Ramaker (Volt): “Ik ben echt super blij, enorm trots”

nieuws

Leden van Volt aan het flyeren in de Oranjebuurt. Foto: Volt Groningen

Marleen Ramaker uit Groningen staat op plaats twaalf van de partij Volt. Volt mag volgens de exit poll op drie zetels rekenen en komt voor het eerst in de Tweede Kamer te zitten.

“Ik ben echt super blij”, vertelt Ramaker. “In de aanloop naar deze verkiezingen mikten we op 2 of 3 zetels. Dat was een hele progressieve gedachte. Een nieuwe partij die ineens drie zetels zou halen. Maar uit de eerste exit poll bleek dat we op vier zetels stonden, later is dat teruggebracht naar drie. Het geeft aan dat er vanavond en vannacht nog van alles mogelijk is.”

De stembussen gingen om 21.00 uur dicht, direct daarna volgde de exit poll. Hoe heb je dat beleefd?

“Ja, een gevoel van enorme trots overheerste en overheerst nog steeds. Maar ook een gevoel van opluchting. De afgelopen maanden hebben we als partij hard gewerkt. We hebben een campagne opgezet en we hebben ons zichtbaar proberen te maken. Het resultaat, dat maakt mij enorm trots.”

Ik kan me ook voorstellen dat je op je telefoon veel berichtjes ontving?

“Ja, iedereen appt. Heel veel berichtjes met felicitaties. Maar ook vandaag overdag ontving ik al veel berichtjes van mensen die aangeven dat ze op mij of op de partij hadden gestemd.”

De uitslag van de gemeente Groningen wordt tussen 00.00 en 02.00 uur verwacht. Ben je daar nieuwsgierig naar?

“Ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd hoe er in Groningen gestemd is. Als team hebben we in Groningen hard gewerkt. We hebben verschillende acties gehouden. We zijn langs de brievenbussen gegaan, we hebben acties gehouden met stoepkrijt, we zijn wezen flyeren. We hebben ons hard ingezet en ons beeld is dat we vooral populair zijn onder studenten.”

De echte uitslagen moeten nog binnenkomen. Blijf je de komende uren voor de televisie zitten?

“Ja, zeer zeker. Ik ben thuis en ik ben nog niet van plan om te gaan slapen. Als partij hebben we een livestream waar ook onze fractievoorzitter Laurens Dassen aanwezig is. Op die manier staan we online in contact met elkaar. En dat blijf ik de komende uren volgen.”