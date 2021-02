Winterzwemmers willen dat gemeente Kardingerplas en -strand aanpakt

nieuws

Foto Andor Heij. Kardingerplas, lente

Een aantal winterzwemmers heeft de koppen bijeengestoken omdat de toegankelijkheid van de Kardingerplas en Kardingerstrand te wensen overlaat.

In de plas wordt het hele jaar door gezwommen. De groep winterzwemmers bestaat inmiddels uit meer dan 75 personen. Zij vinden dat er veel mankeert aan de locatie. Men staat regelmatig tot de enkels toe in de blubber. Om überhaupt zonder rubberlaarzen op het strand te komen is al een grote uitdaging, zeggen zij. Mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator of scootmobiel hebben helemaal geen toegang.

De winterzwemmers stappen nog dit voorjaar met een petitie naar de gemeente. De petitie kan ondertekend worden via de website ‘kardingestrandtoegankelijk.petities.nl.