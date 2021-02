Vijf Groningse medailles op NK atletiek, maar géén goud

sport

Het is Thijmen Kupers van Groningen Atletiek zondag niet gelukt om voor de achtste keer nationaal indoorkampioen op de 800 meter te worden. Kupers won zilver. Twee van zijn clubgenoten pakten eveneens zilver, twee anderen wonnen brons.

Kupers (foto) kwam in Omnisport in Apeldoorn na 400 meter op kop, maar werd na 600 meter ingehaald door Djoao Lobles uit Den Helder. De 20-jarige Lobles won onbedreigd in 1 minuut 46,65. Kupers moest ruim een seconde toegeven. Beide lopers lijken zeker van het EK, over twee weken in het Poolse Torun. Suzanne Voorrips, de vriendin van Kupers, meldde zich vanwege een lichte blessure af voor haar 800 meter finale. De kampioene van vorig jaar, wilde geen risico nemen met het oog op het komende EK.

Jetske van Kampen van Groningen Atletiek won zilver op de 1500 meter. Ze leek, tijdens een boemelrace, dankzij een flinke versnelling halverwege de titel te pakken, maar werd vlak voor de finish gepasseerd door Anne van Knijnenburg. Van Kampen liep een tijd van 4.26,65. Haar clubgenote Britt Weerman won zilver bij het hoogspringen. Het 17-jarige talent uit Assen haalde 1 meter 84.

Bjorn van Kins pakte brons bij het kogelstoten met een beste worp van 16 meter 93. Marit Dopheide van Team 4 Mijl werd derde op de 400 meter, in een persoonlijk record van 53,17 seconden. Femke Bolt pakte het goud, in een nieuw Nederlands record van 50,64 seconden.