Stad blijft onverminderd populair onder eigen inwoners

Foto: Sebastiaan Scheffer

De eigen inwoners vinden de stad Groningen onverminderd leuk. De populariteit van de Stad is in het afgelopen jaar zelfs iets gestegen ten opzichte van 2019. Uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy blijkt dat het nu de nummer 2 stad van Nederland is als het gaat om populariteit onder de eigen bevolking.

Volgens het consultancybedrijf zijn Groningers in de eerste plaats trots op het hoge niveau van de gezondheidszorg en de opleidingen in de Stad. Ook de vriendelijke sfeer in coronatijd doet het imago van de Stad goed.

De recreatieve voorzieningen moeten wel verbeteren, aldus de Stadjers. Ook de marketing voor de vele fiets- en wandelmogelijkheden op het omringende platteland moeten volgens Groningers verbeteren.

De afgelopen tien jaar staat Groningen zevende op de ranglijst van favoriete steden onder Nederlanders in het algemeen.