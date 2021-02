RIVM meldt 45 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 137 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 45 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 92 infecties vastgesteld.

De 45 nieuwe besmettingen in de gemeente zijn er tien meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens vastgesteld onder de inwoners van de gemeente Groningen.

Buiten de gemeente Groningen werden 92 nieuwe besmettingen gemeld. Tussen dinsdag- en woensdagochtend waren dat er 122. In gehele provincie werd één nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Deze persoon is afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen. In dezelfde gemeente maakt het RIVM melding van een overlijden door COVID-19. Ook in de gemeente OIdambt overleed een inwoner aan de gevolgen van het coronavirus.

Hieronder vindt u een overzicht met het aantal besmettingen dat tussen woensdag- en donderdagochtend is gemeld bij het RIVM uit de provincie Groningen:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 45 0 0 Midden Groningen 15 1 1 Stadskanaal 11 0 0 Het Hogeland 6 0 0 Veendam 7 0 0 Westerkwartier 19 0 0 Pekela 7 0 0 Eemsdelta 1 0 0 Oldambt 17 0 1 Overig 0 0 0 Westerwolde 9 0 0 Totaal 137 1 2 Overig 0 0 0

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen woensdag- en donderdagochtend 4.618 nieuwe besmettingen, 1257 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 238 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 33 op een IC. 74 mensen overleden aan COVID-19, 14 minder dan woensdag werden gemeld.