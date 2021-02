Rechter: ‘Avondklok moet per direct worden opgeheven’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Kabinet moet de avondklok per direct opheffen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag dinsdagochtend in een kort geding, aangespannen door de Stichting Viruswaarheid.

Volgens de rechtbank is de uitbraak van het coronavirus geen acute noodsituatie, waar de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Bezag voor is bedoeld. De wet was eigenlijk bedoeld voor noodsituaties, zoals bijvoorbeeld een dijkdoorbraak.

“Een zwaarwegende maatregel als een avondklok had, onder de gegeven omstandigheden, niet via de weg van de Wbbbg en de daaruit volgende ministeriële regeling mogen worden ingevoerd”, aldus de rechtbank.

“De vergaande beperking van de bewegingsvrijheid van burgers noopt tot een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces”, zo vult de rechtbank aan. “Terecht heeftViruswaarheid naar voren gebracht dat een avondklok, via een noodwet, niet kan worden ingezet om ‘het gevoel van urgentie’ onder de bevolking te vergroten. Ook de stelling dat de avondklok waarschijnlijk een ‘zinvolle bijdrage’ kan leveren aan het terugdringen van het virus is onvoldoende. ”