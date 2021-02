Plan voor nieuw wooncomplex aan Regattaweg

nieuws

Foto: Martin Nuver

Er komt een nieuw wooncomplex aan de Regattaweg naast de Tasmantoren in Oosterhoogebrug. Het plan wordt uitgevoerd door Van Wijnen.

In het complex komen 78 appartementen en vier woningen. Wanneer de bouw start is nog onbekend. Begin maart komt daar meer duidelijkheid over. Dan worden ook de bewoners via een online bijeenkomst verder geïnformeerd.

De plannen zijn al enige tijd bekend en bij enkele bewoners van de linkertoren van de Tasmantoren zijn daarom al bezwaren. Zij vinden dat hun uitzicht belemmerd wordt.