Onbeperkt op de Fiets naar Santiago: “Van iets negatiefs iets positiefs maken”

nieuws

Foto: ingezonden

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting Onbeperkt op de Fiets. Dat is het doel van Maria Romp en Freerk de Boer uit Haren die zaterdag een fietstocht zijn gestart in Uithuizen en uiteindelijk willen finishen in Santiago de Compostela.

“Het gaat ontzettend goed”, vertelt Romp. “Op de eerste dag viel het wat tegen. We hoorden iedereen zeggen dat het zo’n prachtige dag was maar wij hadden zelf nogal last van de tegenwind. Dat was een domper, hoewel het misschien ook wel zegt dat we niet optimaal zijn voorbereidt.” De tocht van Romp en De Boer wordt afgelegd op een rolstoelfiets. Het leven van de twee kwam in 2019 op zijn kop te staan toen er bij De Boer een auto-immuunziekte werd vastgesteld. Na een jaar vrijwel volledig binnen te hebben gezeten werd er gezocht naar een manier om weer naar buiten te kunnen. Dat werd de rolstoelfiets en zo werd de stichting Onbeperkt op de Fiets geboren.

Mooie gesprekken

Het voornaamste doel van de monstertocht is om geld op te halen om het naar buiten kunnen ook voor andere mensen mogelijk te maken. “Het is heerlijk om buiten te zijn. We willen van iets negatiefs iets positiefs maken. Op onze eerste etappe fietsten we van Uithuizen naar Eelderwolde. Je komt dan langs zoveel dorpjes en kerkgebouwen. Zoiets wil je eigenlijk iedereen bieden. Met het sponsorgeld en de giften willen we fietsen aanschaffen die we uit kunnen lenen.” Om ook anderen deze mogelijkheid te bieden is de stichting opgericht. Maar het uiteindelijke doel is groter. “Het is ook zo mooi om in gesprek met mensen te gaan. Dat je uit kunt leggen wat iets betekent. Zo kwamen we vandaag in Lieveren een meneer tegen die niet goed ter been is en gebruik maakt van een aangepaste driewieler. Daar hadden we een heel mooi gesprek mee.”

Loslaten van de planning

Maandag start de derde etappe en dat is gelijk een bijzondere. “De afgelopen dagen hebben we thuis geslapen omdat de eerste etappes toch in de buurt van onze woning waren. Dat verandert morgen. Dus terwijl ik nu met je bel zijn we de laatste spullen aan het inpakken die mee moeten. En eigenlijk is dat heel beperkt. We reizen op één fiets. Als je op twee fietsen reist heb je ook dubbel zoveel fietstassen. Dus het is echt passen en meten.” Waar de etappe van maandag gaat finishen is nog onduidelijk. “Tijdens de eerste dag hadden we echt een planning. We hebben toen direct geleerd dat we daar mee moeten stoppen. Anders ben je alleen maar bezig met de planning en zie je niet al die mooie dingen die er te zien zijn.”

Oude Pelgrimsroute

Wanneer Romp en De Boer in Santiago gaan finishen is ook nog onbekend. “We willen eerst de Belgische grens bereiken. Vanaf dat moment is het even afhankelijk hoe het er voor staat met corona. Hebben we dan vaccinatiepaspoorten nodig als we België inwillen? Of gelden er andere regels? Uiteindelijk is het wel de bedoeling om via Zeeland België in te trekken en om dan via de kust op een oude Pelgrimsroute terecht te komen. Dat is niet de route die de meeste mensen kennen. Freerk heeft zich daar de afgelopen periode in verdiept. Het is in ieder geval niet een route die via allemaal kleine en smalle weggetjes leidt.”

“Donaties”

Mensen kunnen ondertussen de twee steunen. “We krijgen hele leuke berichtjes binnen. Dinsdag gaat er bijvoorbeeld iemand met ons mee fietsen. Die persoon kennen we niet, maar die heeft dat aangegeven dat hij ons voor een aantal kilometers wil steunen. En ondertussen zijn donaties natuurlijk welkom. Alle informatie daarover vind je op onze website. En om van de gelegenheid gebruik te mogen maken. We zoeken nog wat sponsoren voor dit project. Dus mensen die daar heel goed in zijn, die precies weten hoe sponsorencontracten werken, daar zouden we graag mee in contact willen komen.”

Meer informatie vind je op deze website.