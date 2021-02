Kappers weer open: “Het nieuws zorgt voor een enorme piek in de boekingen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De websites van de kappers piepen en kraken zondagavond. Nu bronnen in Den Haag melden dat de kappers weer open mogen proberen veel mensen een afspraak te maken.

“Het is echt enorm”, zegt Ronald de Bont van barbershop De Zwarte Raaf, die verschillende vestigingen in Groningen heeft. “Toen de NOS het nieuws bracht zagen we een enorme piek in de boekingen. Ik sprak zojuist met een kennis die vertelde dat ze bij Salonhub ook te maken hebben met een enorme toeloop. Salonhub is een systeem dat door heel veel kappers gebruikt wordt. Het is een soort gekkenhuis.”

“Even wachten op de persconferentie”

De Bont is zelf ook blij toen hij het nieuws hoorde. “Ik ben heel blij maar ik word pas euforisch als ik echt de schaar weer ter hand kan nemen. Wat er nu in de media gezegd wordt is gebaseerd op bronnen. Ik denk dat het verstandig is om eerst de persconferentie van meneer Rutte (demissionair premier, red.) af te wachten. Als hij dinsdag inderdaad gaat vertellen dat we weer mogen beginnen dan zijn wij er klaar voor.”

Voorbereidingen

Bij De Zwarte Raaf heeft men afgelopen periode verschillende voorbereidingen getroffen. “Eigenlijk zijn we er al een tijdje klaar voor. Maar als team ga je toch nadenken over bepaalde zaken. Hoe laat ga je open als het allemaal weer kan, hoe laat ga je dicht. Zulk soort dingen.” Bronnen in Den Haag melden dat kappers wel rekening houden met strenge maatregelen. Zo zou er triage toegepast moeten worden bij binnenkomst en moet alles op reservering gebeuren. “Dat is wat we ook al deden. We droegen al mondkapjes en spatschermen en we registreerden al de klantgegevens. Dus op dat vlak verwacht ik weinig problemen.”

“Straatbeeld wat opvijzelen”

De Bont ziet ondertussen dat meer en meer mensen een knipbeurt kunnen gebruiken. “We zijn onderhand al ruim twee maanden dicht. Wat ik zie is dat verschillende mensen zelf wat proberen. De ene keer is dat beter gelukt dan de andere keer. In het algemeen kan ik zeggen dat het straatbeeld wel wat opgevijzeld kan worden. Wij zijn er in ieder geval klaar voor als we straks weer los kunnen. En ik en mijn team kijken er heel erg naar uit.”