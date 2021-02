“De trein met de maatschappij vertrekt, en wij als studenten blijven achter op het perron”

nieuws

foto: André Huitenga

Studentenorganisaties ISO en de LSVb reageren teleurgesteld dat er voorlopig geen versoepelingen mogelijk zijn voor studenten in het Hoger Onderwijs. Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat er alleen versoepelingen mogelijk zijn voor het voortgezet onderwijs en het mbo.

“Het is zo ontzettend jammer om te zien dat studenten structureel achteraan staan voor versoepelingen, duizenden studenten zitten nu al maanden thuis en hebben geen zicht op verbetering”, zegt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO. “Wederom worden gemaakte beloftes op perspectief niet waargemaakt, hopelijk zijn we de volgende in de rij die in aanmerking komen voor versoepelingen.”

Tussen wal en schip

De studenten roepen daarom het kabinet op om het Hoger Onderwijs prioriteit te geven wanneer versoepelingen op tafel komen te liggen. “Het is fijn dat het kabinet het belang van versoepelingen voor de maatschappij inziet, maar studenten worden vooralsnog in de wachtkamer geplaatst.” Freya Chiappino van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb, is het daar mee eens. “Het blijft bijzonder hoe studenten van hogescholen en universiteiten elke keer weer tussen wal en schip vallen. Terwijl hardwerkende studenten zich inspannen om zich aan de maatregelen te houden, worden plannen voor het hoger onderwijs in de prullenbak gegooid.”

“Rek voor studenten is er uit”

Ondertussen nemen de zorgen over de mentale gesteldheid van studenten in het Hoger Onderwijs toe. Uit een onderzoek van ResearchNed, in opdracht van het ISO, blijkt dat hoe groter het percentage digitaal onderwijs is, hoe slechter studenten zich voelen. Meer fysiek onderwijs moet volgens de organisaties dan ook de kern zijn van versoepelingen voor het Hoger Onderwijs. “Als we nu niks veranderen, ben ik bang dat de rek voor studenten eruit is. Het is alsof het kabinet ons op het perron vergeten is en we de trein met de rest van de maatschappij zien vertrekken”, aldus Çoban.