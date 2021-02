100.000 historische boeken en afbeeldingen van RUG gedigitaliseerd

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Rijksuniversiteit Groningen gaat meer dan 100.000 verschillende objecten uit haar academische erfgoed digitaliseren.

Het project ‘Spotlight’ moet er onder andere voor zorgen dat de eerste boeken van de Universiteitsbibliotheek (UB) uit de 15e en 16e eeuw, de eerste foto’s van hunebedden, het oudste wetenschappelijke instrument van de universiteit en honderden boeken in het Gronings digitaal toegankelijk worden, met betere en uitgebreidere omschrijvingen.

“Met dit project kunnen we een grote stap zetten in het onderzoek naar de ontwikkeling van het Gronings in al z’n variatie”, vertelt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde. “Bovendien kunnen we sprekers van het Gronings bij het project betrekken. Burgerwetenschap is van groot belang bij het onderzoek naar minderheidstalen.”

Het College van Bestuur van de RUG investeert 700.000 euro in het project. Het project loopt tot begin 2022.