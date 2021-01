OMT maakt zich ernstige zorgen over verspreiding Britse coronamutatie

nieuws

Het Outbreak Management Team, het OMT, maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van de Britse coronamutatie in Nederland. Volgens het OMT is het belangrijk om nu maatregelen te nemen. Dat meldt de NOS.

De zorgen worden geuit in een advies waarvan zondag het eerste deel is gepubliceerd. Volgens het OMT, dat uit diverse deskundigen bestaat, is het van belang om de verspreiding van het specifieke virus in te dammen. In het document wordt niet vermeld welke maatregelen men daarbij in gedachten heeft. De maatregelen zouden wel van kracht moeten blijven tot het moment dat er een gunstig seizoenseffect verwacht kan worden op de verspreiding, en er een effect te zien is van groepsimmuniteit dankzij infecties en vaccinaties.

Nieuwe variant gaat leiden tot opnieuw grote druk in de zorg

De afgelopen week duikt de Britse coronamutatie op steeds meer plekken in ons land op. Onder andere op locaties in Hoogezand, Surhuisterveen, Ermelo en Goes werd de mutant vastgesteld. Het OMT schat dat het momenteel bij tien procent van de coronabesmettingen in Nederland om de Britse variant gaat. In de loop van februari zou dit op kunnen lopen naar 50 procent. De verwachting van het OMT is dat met dit scenario de huidige afname van infecties en ziekenhuisopnames zal stagneren om in maart opnieuw te gaan stijgen. In april kan dit leiden tot opnieuw grote druk op de zorg. “Om deze reden is geen zekere voorspelling meer te doen wanneer de aantallen ziekenhuis- en IC-opnames teruggekeerd zijn op het niveau passend bij het risiconiveau waakzaam”, schrijft Jaap van Dissel in het document.

Britse coronavariant

De Britse coronavariant werd voor het eerst aangetroffen in oktober vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurde tijdens het onderzoeken van een monster afgenomen in september. In december bleek dat de variant zich al veelvuldig had verspreid in het zuiden en oosten van Engeland. De variant is vele malen besmettelijker dan de virusstam die op dit moment in Nederland de boventoon voert. Vanaf december wordt de variant in steeds meer landen buiten het Verenigd Koninkrijk waargenomen, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Japen, Canada en dus ook in Nederland.