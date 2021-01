Indrukwekkende, ingekleurde beelden van bevrijding Stad door Canadezen

Jurrien Koop uit Groningen zit niet stil tijdens de coronacrisis. Op zijn Twitter-pagina en zijn Youtube-kanaal deelt de Stadjer de ene na de andere ingekleurde, historische foto en video. Zaterdag bracht hij een aantal indrukwekkende, ingekleurde beelden van de bevrijding van de binnenstad van Groningen naar buiten.

Op de beelden is te zien hoe de Canadese bevrijders op verschillende plekken in de binnenstad hevig in gevecht zijn met de bezetter. Er zijn onder meer beelden van de strijd in de Steentilstraat, de Grote Markt en de Radesingel te zien.

Koop maakt zijn ingekleurde video’s en foto’s naar aanleiding van zijn werk op de nostalgische voetbalwebsite ‘Kent u deze nog?’. Koop heeft zijn werk inmiddels flink uitgebreid en wekt niet alleen meer oude voetbalfoto’s en -video’s tot leven, maar ook ander historisch beeldmateriaal uit heel Nederland.

🖌📸 | Indrukwekkende beelden ingekleurd van de bevrijding van #Groningen. De Canadezen in hevig gevecht met de bezetter, met uiteindelijk de overwinning! Volg me ook via: https://t.co/qkAVGdAIx5 pic.twitter.com/gRUoGHEXhy — Jurrien Koop (@JurrienKoop_) January 2, 2021