GGD begint drie dagen eerder met vaccineren in MartiniPlaza

Foto: Jelmer Wijnstra

De GGD’en starten eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de acute zorg. Ook de GGD Groningen begint eerder met vaccineren. In MartiniPlaza begint de vaccinatie niet op maandag 18 januari, maar op vrijdag de 15de.

De GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en, wil zo snel mogelijk beginnen met prikken. Volgens voorzitter André Routvoet kan dat ook, omdat de medewerkers tijdens de feestdagen alles op alles hebben gezet. Daarom is de startdatum van het vaccineren vervroegd.

Assen begint op de 11de januari

In Assen begint de vaccinatie nog eerder. De grote vaccinatie-straat bij het TT-Circuit is klaar voor gebruik en gaat open op 11 januari. Aanstaande maandag gaat het testgedeelte van het complex al open. Wekelijks kunnen hier 32.000 mensen getest of gevaccineerd worden.

Grote drukte verwacht

De koepelorganisatie van gezondheidsdiensten verwacht grote drukte op de telefoonlijn voor het maken van een afspraak voor vaccinatie. Elke dag zijn er 2.000 mensen beschikbaar om afspraken in te plannen. Mocht de wachttijd lang zijn of is de lijn bezet, dan adviseert de GGD het op een ander moment nogmaals te proberen. Rond lunchtijd, etenstijd en de randen van de dag zijn daarvoor geschikt. Bellen kan zeven dagen in de week van 08.00 tot 20.00.