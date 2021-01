Geen uitreiking van Popprijs tijdens ESNS; geldprijs gaat naar ondersteuning muzieksector

nieuws

Aanstaande zaterdag zal er geen winnaar bekend worden gemaakt van de Popprijs 2021 op Eurosonic Noorderslag. Dat maakten initiatiefnemers Kunstenbond Ntb en Buma Cultuur donderdag bekend. De initiatiefnemers vinden de toekenning van de prijs tijdens dit coronajaar niet toepasselijk, vanwege de nijpende situatie waarin de cultuursector zich bevindt.

“Het is zeker geen eenvoudige beslissing om te breken met een traditie”, vertelt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. “Gezien de situatie waarin de Nederlandse muzieksector nu al vanaf maart vorig jaar probeert het hoofd boven water te houden, past geen feestelijke uitreiking van de Popprijs.”

Dat beaamt Will Maas, voorzitter van kunstenaarsvakbond Ntb: “We krijgen dagelijks te maken met schrijnende verhalen. Musici voor wie nauwelijks of geen perspectief meer is. Door de Popprijs 2020 niet uit te reiken, willen we een statement maken naar de politiek en benadrukken dat musici gehoord en ondersteund moeten worden.”

Geld blijft niet in de kas

De geldprijs van 10.000 euro, die verbonden is aan de Popprijs, blijft niet in kas maar wordt ingezet ter ondersteuning van componisten, tekstschrijvers en uitvoerende muzikanten. Helmink: “ Wat onze muzieksector nu nodig heeft, is een perspectief, erkenning voor de zorgelijke situatie waarin het nu verkeert en structurele ondersteuning vanuit de overheid. Zodat de Nederlandse muziekcultuur niet alleen beschermd wordt en bewaard blijft, maar ook na de crisis kan blijven floreren.”