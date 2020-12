RIVM: 35 besmettingen in de gemeente Groningen; 118 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met 35 besmettingen. Het RIVM maakte de laatste besmettingscijfers donderdagmiddag bekend. In rest van de provincie registreerde de GGD nog eens 83 infecties.

In de gemeente Groningen werden zes besmettingen meer geregistreerd dan in de voorgaande vierentwintig uur.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen vastgesteld in de gemeente Het Hogeland (12). Het aantal besmettingen in de provincie als geheel daalde met 30 ten opzichte van donderdag. Er werden geen overlijdens en ziekenhuisopnames in de provincie geregistreerd.

Appingedam 7 Pekela 2 Delfzijl 10 Oldambt 9 Groningen 35 Westerwolde 8 Loppersum 3 Midden-Groningen 11 Stadskanaal 9 Hogeland 12 Veendam 3 Westerkwartier 9 Totaal 118

Landelijk registreerde het RIVM 5935 nieuwe besmettingen, 294 meer dan gisteren. 217 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, 43 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 58 mensen werden gemeld als overleden door COVID-19, donderdag waren dat er 58.