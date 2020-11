Vanaf dinsdag elektrische deelfietsen te huur bij P+R Hoogkerk

nieuws

De hubfiets bij P+R Hoogkerk - Foto via Provincie Groningen

Reizigers kunnen vanaf aanstaande dinsdag een elektrische deelfiets huren bij P+R Hoogkerk.

Tegen betaling kunnen forenzen de hele dag gebruikmaken van een elektrische deelfiets. Aan het einde van de dag kunnen de fietsen weer teruggezet worden bij de Park & Ride. De fietsen zijn ook in de vrije tijd te gebruiken. De fietsen staan in een afgesloten fietsenstalling, waar ze automatisch worden opgeladen. Via de app Deelfiets Nederland kunnen reizigers een fiets reserveren en ontgrendelen. Een fiets lenen kost twee euro per uur en maximaal 12 euro voor een hele dag.

Als de fietsen een succes zijn, willen de provincies Groningen en Drenthe de hubfietsen op meer hubs in de provincies aanbieden.